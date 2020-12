Agropoli, fulmine colpisce palazzo in centro: ingenti i danni

AGROPOLI. Il maltempo di questa notte ha creato non pochi danni nel centro cittadino. A provocarli un fulmine che all’1:10 si è abbattuto sul tetto di un palazzo sito in via Piave, a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto. La scarica elettrica ha colpito in pieno l’edificio sulla cui copertura si registrano due voragini. Pezzi di cemento pesanti fino a dieci chili sono stati scaraventati in strada e persino nell’asilo presente oltre la strada, in viale Europa. Sfondato anche il dehors di un bar.

Per fortuna l’episodio è accaduto in piena notte, quando in strada non c’era nessuno.

La scarica elettrica ha provocato guasti di numerosi elettrodomestici nelle abitazioni vicine e nelle attività commerciali.

Questa mattina sopralluogo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, della Polizia Municipale e gli operai dell’Agropoli Cilento Servizi.