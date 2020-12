Agropoli: al via distribuzione buoni spesa

Il Comune di Agropoli si prepara a distribuire i buoni spesa. Potranno essere utilizzati per acquistare beni di prima necessità e farmaci.

“Con l’approssimarsi delle festività natalizie, spero che possano restituire un minimo di serenità, considerato il particolare momento, alle famiglie in stato di necessità”, spiega il sindaco Adamo Coppola.

Sul sito del Comune di Agropoli sono stati pubblicati l’avviso pubblico, il modello di domanda e l’istanza che potranno presentare le attività commerciali che intendono candidarsi per accettare i buoni spesa (clicca qui).

“Daremo priorità a coloro i quali non hanno ricevuto alcun sostegno e con i fondi restanti copriremo anche chi ha avuto un piccolo aiuto, in particolare alle famiglie al cui interno vi siano disabili, anziani, bambini, donne in gravidanza”, conclude il primo cittadino.