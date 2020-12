All’ospedale di Sapri si accende l’albero della vita

Il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri, guidato dal primario Vincenza Perazzo, e coordinato dall’ostetrica Maria Tramontano accende l’albero della vita.

Un’iniziativa altamente simbolica che vede in cima la presenza di un addobbo rappresentante una donna incinta con la vita in grembo e poi una serie di altre decorazioni, rosa e azzurre, una per ogni neonato venuto alla luce in questo anno.

“Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo – spiega Maria Tramontano – abbiamo addobbato il nostro reparto rosa con entusiasmo e tanta speranza“.

“Accogliere la vita tra le mani ogni giorno ci ha dato la forza per vivere in maniera positiva e stare al canto delle mammine sempre con il sorriso donando il giusto supporto. Un augurio speciale di Buon Natale a tutti i piccoli che abbiamo accolto”, conclude.