Agropoli: si allontana da casa, rinvenuto morto in auto

Si era allontanato nella mattinata di ieri dalla sua abitazione di Agropoli senza farvi più ritorno. I familiari, preoccupati per l’assenza, hanno prima iniziato a contattarlo, ma inutilmente, poi a cercarlo. Sono stati anche allertati Carabinieri della compagnia di Agropoli. Di lui, però, nessuna traccia, almeno fino alla tarda serata di ieri quando l’auto del 71enne è stata rinvenuta in una traversa di via Colle San Marco.

All’interno il suo corpo privo di vita. Immediato l’intervento dei sanitari della Croce Gialla di stanza presso l’ospedale di Agropoli e dei carabinieri della locale compagnia.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, era già morto, probabilmente per cause naturali ma su questo, dopo un primo esame esterno del medico legale, si attende la conferma che arriverà dell’autopsia disposta dal magistrato di turno.