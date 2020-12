Nuovo presidente per la sezione civile del Tribunale di Vallo della Lucania

Arriva dalla Corte di Appello di Napoli e da ieri mattina è il presidente della sezione civile presso il Tribunale di Vallo della Lucania. La cerimonia di insediamento del giudice Elvira Bellantoni si è svolta presso l’aula Falcone e Borsellino. Ad accoglierla il presidente del Tribunale Gaetano De Luca e a darle il benvenuto anche il Procuratore Capo, Antonio Ricci e il presidente dell’ordine degli avvocati, Domenico Lentini.

L’arrivo del presidente della sezione civile era particolarmente atteso. Una risposta concreta alla carenza di personale che si registra all’interno del Tribunale di Vallo.

La Bellantoni si è insediata in un momento non facile per la giustizia e per il tribunale di Vallo, ma come lei stessa ha ribadito “è pronta con la collaborazione di tutti a lavorare per dare risposte alla comunità locale”.