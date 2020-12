L’almanacco del 5 dicembre 2020

E’ il 340° giorno dell’anno, 49ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 26 giorni.

Santi del giorno

San Basso di Nizza (Vescovo e Martire)

San Dalmazio (Dalmazzo) di Pavia (Martire)

San Saba Archimandrita (Abate)

Etimologia

Saba, il nome ha origini ebraiche, deriva da Sheba ed assume il significato di “uomo arabo convertito“. Il termine è anche legato ad una località araba, da cui deriva il personaggio biblico della Regina di Saba.

Proverbio del giorno

Se dicembre è bello, non lo è poi l’anno novello.

Aforisma del giorno

La vita non è che una perpetua reazione contro sé stessi e non si schiude in bellezza, che a prezzo del dolore. Tenete sempre compagnia a Gesù nel Getsemani ed egli saprà confortarvi nelle ore angosciose che verranno. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1484 – Inizia la caccia alle streghe

1933 – Finisce il proibizionismo in America

Sei nato oggi?

I nati il 5 dicembre possiedono un’immensa fiducia nella propria abilità di portare le cose a compimento; a volte si tratta di una sicurezza effettivamente giustificata, a volte invece no. Infatti, sebbene siano capaci di mosse brillanti e geniali, può anche succedere che falliscano in pieno e, quando questo accade, le ragioni sono quasi sempre da ricercare in un atteggiamento spesso poco realistico, in una visione del mondo troppo colorata di rosa, più che in errori commessi nel coraggioso tentativo di riuscire. Devono, quindi, cercare di comprendere che non è soltanto la qualità degli sforzi che determina un risultato positivo, bensì anche un’attenta valutazione preliminare delle possibilità effettive che tali tentativi offrono.

Celebrità nate in questo giorno

1901 – Walt Disney

1959 – Maurizio Crozza

1968 – Roberta Capua

Scomparsi oggi

1791 – Wolfgang Amadeus Mozart

2013 – Nelson Mandela

1870 – Alexandre Dumas

1974 – Pietro Germi