Frecciarossa: fermate in Cilento confermate fino al 10 gennaio

Il Frecciarossa continuerà a collegare le stazioni del Nord Italia con Reggio Calabria confermando anche per il periodo invernale (o almeno parte di esso) la sosta ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri. Il nuovo orario di Trenitalia entrerà in vigore dal prossimo 13 dicembre. La conferma dell’alta velocità faciliterà gli spostamenti e i rientri alla propria residenza per i tanti che per ragioni di lavoro o di studio sono al Nord Italia.

Il Frecciarossa sarà attivo fino al prossimo 10 gennaio; nel periodo successivo le ferrovie dovranno valutare se confermare il servizio o riattivarlo soltanto per la stagione estiva. Oltre questa data, comunque, è confermata la sosta a Salerno e Battipaglia.

Trentintalia, quindi, ha deciso di proseguire con l’Alta Velocità fino alla Calabria, a differenza di quanto avvenuto per Italo che invece ha scelto di sospendere diverse corse (anche per Salerno e il Cilento) a causa del covid.