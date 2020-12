VIDEO | Meteo: weekend all’insegna di freddo e pioggia

L’Alta pressione ha abbandonato il bacino del mediterraneo lasciando spazio all’arrivo in una vasta area depressionaria colma di aria fredda in quota.

Si apre quindi per l’Italia un periodo particolarmente piovoso e via via più freddo. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento Vallo di Diano e Alburni nel week end.

SABATO: cielo parzialmente nuvoloso. Dalla sera progressivo peggioramento con l’arrivo di piogge. Temperature in temporaneo aumento per venti meridionali.

DOMENICA: sarà una giornata di intenso maltempo con rovesci e temporali diffusi su gran parte del territorio. Temperature in deciso calo.