Oroscopo: Bilancia, amore dietro l’angolo

Ariete – Piccoli contrattempi nel lavoro non devono farvi drammatizzare la situazione. Intoppi in amore.

Toro – Giornata piena di impegni di lavoro e di iniziative proficue. In amore fare un esame di coscienza.

Gemelli – Aumentano le possibilità di carriera ma anche le responsabilità. In amore rischiate una delusione.

Cancro – I vostri programmi di lavoro procedono egregiamente. In amore dimostrate buona volontà.

Leone – Presto dovrete prendere decisioni importanti per il vostro futuro. Evitate malintesi con il partner.

Vergine – Le vostre proposte verranno accettate grazie alla vostra abilità dialettica. Equivoci con il partner.

Bilancia – Riceverete una proposta di collaborazione: prendetela in considerazione. Amore dietro l’angolo.

Scorpione – Il lavoro attuale non vi appaga e non offre prospettive. In amore non dormite sugli allori.

Sagittario – Seguite con attenzione i cambiamenti in atto nel vostro settore. Troppa confusione in amore.

Capricorno – Insistete nel portare avanti una vostra iniziativa di lavoro. In amore non prendete iniziative.

Acquario – Cercate di essere meno dispersivi e disorganizzati nel lavoro. In amore è il vostro momento.

Pesci – Dinamismo e intraprendenza fanno di voi una persona vincente. In amore il cinismo non vi aiuta.