L’almanacco del 4 dicembre 2020

E’ il 339° giorno dell’anno, 49ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 27 giorni.

Santi del giorno

Santa Barbara (Martire), protettrice di architetti, artiglieri, armaioli, minatori, muratori, pompieri, campanari e quanti rischiano una morte improvvisa.

San Giovanni Damasceno (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Sant’Ada (chiamata anche Adreilde) di Le Mans (Badessa)

Etimologia

Barbara, dal greco “barbaroi”, “straniero” termine onomatopeico creato per indicare l’apparente balbettio di quanti non si esprimevano nell’idioma ellenico, si trasformò in seguito in un “cognomen” romano, molto diffuso tra le classi più umili.

Proverbio del giorno

Bandiera rotta fa onore al capitano.

Aforisma del giorno

Gl’italiani non hanno costumi: essi hanno delle usanze. (Giacomo Leopardi)

Accadde Oggi

1980 – I Led Zeppelin si sciolgono

1968 – Fondato il quotidiano “Avvenire”

Sei nato oggi?

I nati il 4 dicembre sono persone coraggiose, aggressive e passionali, che si gettano a capofitto in ogni cosa, anima e corpo. Dolore, lotta e conflitto non sono affatto degli estranei per loro e molto spesso si trovano a sfidare ostacoli giganteschi, oppure a combattere anche se tutti i pronostici li danno perdenti. Ciononostante possono avere ottime probabilità di raggiungere i propri obiettivi utilizzando una curiosa combinazione di garbo e vitalità e, contemporaneamente, facendo attenzione a non suscitare negli altri inutili gelosie.Alcuni tra i nati in questo giorno, mostrano di essere particolarmente abili nell’insinuare la paura nel più temuto degli avversari, o per lo meno un preoccupante senso d’angoscia.

Celebrità nate in questo giorno

1964 – Marisa Tomei

1949 – Jeff Bridges



Scomparsi oggi

1679 – Thomas Hobbes

1975 – Hannah Arendt

1993 – Frank Zappa