Il cuore nel paniere: un’iniziativa per un Natale solidale

Questo Natale da Rareche, il mercato rurale legato all’agricoltura cilentana e naturale, giunge un’iniziativa che vuole puntare sulla solidarietà cittadina: “IL CUORE NEL PANIERE”. L’iniziativa vuole essere un tentativo di unire lo spirito di condivisione dei cittadini con i bisogni delle persone più in difficoltà. Alla base di questo legame c’è un gesto semplice, ma efficace: la donazione di un prodotto alimentare della comunità in cui si vive.

Il cibo ha avuto da sempre un ruolo molto importante nell’identità di una singola persona ed è una delle componenti che attribuisce un determinato valore ad un territorio e ai suo abitanti. A tal proposito, e a causa dell’emergenza sanitaria che ci ha coinvolto in questo anno difficile, si è voluto contribuire ad alleggerire l’atmosfera natalizia tramite questa donazione, la quale può aiutare a concretizzare l’idea di comunità attraverso la collaborazione.

Per poter partecipare all’iniziativa, occorre acquistare un prodotto alimentare che si intende donare e riporlo in un paniere solidale prima di uscire. Con i prodotti donati vengono, infine, creati dei panieri da regalare ai più bisognosi. I panieri verranno consegnati tramite gli operatori del piano di zona S/8- Comune capofila Vallo della Lucania.

Le date di questa prima edizione di “IL CUORE DEL PANIERE” sono 5-12-19-23 Dicembre 2020, presso il Palazzo della Cultura (ex convento dei Domenicani) in Via Monsignor Enrico Nicodemo a Vallo della Lucania.