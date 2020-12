Si avvicina Natale: su InfoCilento arriva la tombola!

Sono stati mesi difficili quelli passati tra le mura domestiche, sia nel primo lockdown che in questi ultimi giorni. Si avvicina il momento più bello dell’anno, grandi e piccini aspettano il Natale dove tutto diventa magia e non possiamo rinunciare a questa atmosfera. La distanza sociale e le varie restrizioni sono per il bene della collettività ma questo non ci permetterà di avere in casa amici e parenti per le cene e per i giochi tradizionali. Per questo motivo InfoCilento e l’Associazione Sbandieratori dei feudi del Cilento e del Vallo di Diano hanno pensato di portare a casa dei cilentani “La tombola”.

Dagli studi di InfoCilento, Roberto Apicella dal 9 di dicembre condurrà “La Tombola” il gioco più amato dagli italiani. Comodamente da casa gli utenti potranno giocare con decine di persone collegate con InfoCilento Tv e scoprire se sono i vincitori dei cinque premi messi in palio.

Una vera e propria tombola in famiglia ma leggermente allargata. Le cartelle potranno essere acquistate on line al costo di oppure attraverso i rivenditori autorizzati. Il costo è di 5 euro. Per acquistare 3 cartelle on line al prezzo di 5 euro è possibile utilizzare il modulo sottostante. Le cartelle arriveranno via mail entro 24 ore dall’acquisto e comunque prima del 9 dicembre.

Di seguito pubblichiamo il regolamento del gioco:

1 – Tabellone

Su di esso riportati i numeri da 1 a 90 e verrà posto sulla postazione del

conduttore/croupier .

2 – Cartelle

Mini riproduzioni del tabellone principale (hanno stampati 15 numeri per ogni

scheda).

3 – Sacchetto

Recipiente con all’interno tutti i gettoni con i numeri da 1 a 90

– Sacchetto per gli spareggi.

Recipiente con all’interno tutti i gettoni con i numeri da 1 a 90 usato

ESCLUSIVAMENTE in caso di più cartelle vincenti di uno stesso premio.

Regole della Manifestazione.

Durante il gioco il presentatore/croupier, ovvero colui che avrà il compito di

mischiare ed estrarre i numeri dal sacchetto e barrare la casella del corrispettivo numero sul tabellone grande. I giocatori invece, dopo aver acquistato le cartelle, le controllano e segnano il numero che il croupier estrae con l’apposita casellina.

Quando tutte le caselline con i numeri (sempre diversi per ogni cartella) vengono segnate il giocatore ha fatto “tombola” e acquista il premio finale. Oltre alla tombola è possibile anche vincere dei premi minori che si acquisiscono facendo ambo (due numeri sulla stessa riga) terno (tre numeri sulla stessa riga) quaterna (quattro numeri sulla stessa riga) e cinquina (cinque numeri sulla stessa riga).

Nel caso in cui più giocatori acquisiscono lo stesso premio la conduttrice procede all’estrazione dal “sacchetto per gli spareggi” di un numero per ogni cartella vincente e si assegna il premio al numero più alto.

Rimborso spese manifestazione e premi.

Per partecipare alla manifestazione “La Tombola del Cilento” si verserà un

contributo di € 5,00 a titolo di rimborso spese per l’organizzazione. Al versamento della quota viene emessa ricevuta da parte dell’Associazione organizzatrice e date in omaggio tre cartelle (1 rossa, 1 gialla ed 1 arancione) con le quali si partecipa a tutti e tre le manche della manifestazione. A ciascuna vincita corrisponderà un premio

offerto dalle attività commerciali di tutto il Cilento.