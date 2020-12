Capaccio Paestum, si punta alla riqualificazione di Borgo Fornilli

Non solo il progetto per la riqualificazione del cinema Myriam: il tema della cultura continua ad essere nei programmi dell’amministrazione guidata dal sindaco Franco Alfieri a Capaccio Paestum. L’Ente, infatti, punta ora al recupero di Borgo Fornilli, storica zona vicino Piazza Santini (dove verrà riqualificata la biblioteca comunale) caratterizzata da ruderi d’epoca. L’ attenzione verso l’area ha previsto negli scorsi mesi l’impianto di un prato e la restaurazione dell’antica fontana lavatoio, ma l’idea che ha in mente l’amministrazione prevede interventi di più ampia portata.

Da questo punto di vista si punta infatti alla creazione di una suggestiva area congressi, chiudendo le colonne di pietra presenti con una struttura in vetro, che potrà essere teatro di rassegne, riunioni di categorie e corsi della più svariata attività artistica e culturale.

Sembra fantascienza parlare di queste situazioni data la contemporaneità di un virus che ci tiene a distanza l’un dall’altro, ma in un prossimo futuro l’umanità tornerà a vivere una vita normale con la cultura che tornerà a rappresentare un volano di sviluppo anche economico delle comunità. Una cultura fatta di presenza e di contatti umani con Capaccio Paestum che da questo punto di vista non vuole rinunciare a fare la parte del leone.