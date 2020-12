L’almanacco del 2 dicembre 2020

E’ il 337° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 29 giorni.

Santi del giorno

Santa Bibiana (da cui deriva il nome Viviana – Martire)

San Silverio (Papa e Martire)

San Cromazio d’Aquileia (Vescovo)

Sant’Abacuc (Profeta)

Sant’Odorisio I (Oderisio) di Montecassino (Abate)

Santa Bianca di Castiglia (Regina di Francia, Religiosa)

Etimologia

Viviana, nasce dal latino “Vibianus”, nome attestato sin dall’epoca imperiale, derivante dall’antico “Vibius”, che ha origine dall’etrusco “vipie”, “che vive”. Ha trovato nuovo impulso nel Medioevo, grazie ai poemi epico cavallereschi, anche se, oggi, è usato solo nella forma femminile..

Proverbio del giorno

Chi si contenta gode.

Aforisma del giorno

Nulla è impossibile per colui che non deve farlo. (A. Bloch)

Accadde Oggi

1804 – Napoleone incoronato imperatore di Francia

1942 – Fermi innesca la prima reazione nucleare a catena

Sei nato oggi?

Sei passionale ed indipendente ma hai molta paura del futuro e, per garantirti una certa sicurezza, spesso accetti un ruolo lavorativo che non ti soddisfa. é un peccato perché, se solo osassi un poco di più, avresti maggiori possibilità di successo. In amore il tuo fascino fa di te un grande conquistatore ma, se desideri un rapporto stabile, devi imparare ad essere meno tirannico nei confronti del partner.

Celebrità nate in questo giorno

1923 – Maria Callas

1946 – Gianni Versace

1965 – Luisa Corna

1981 – Britney Spears