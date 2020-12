Castelnuovo Cilento, riapertura scuola dopo le feste di Natale

A Castelnuovo Cilento nessuna riapertura delle scuole a dicembre. L’ amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Eros Lamaida, ha ritenuto opportuno rinviare il ritorno a scuola a dopo le feste natalizie.

Rientro previsto infatti per il 07 gennaio 2021.

“A causa del flagello del COVID -19 e per affrontare al meglio i mesi invernali che abbiamo davanti , si ritorna a Scuola il 7 gennaio 2021.

È stata questa una scelta sofferta ma riteniamo ,allo stato ,necessaria”, fa sapere il Sindaco attraverso i suoi canali social.

Si prosegue così con la didattica a distanza, ancora per un po’. Non sono mancati i ringraziamenti delle mamme preoccupate per la salute dei propri figli.

Quello di Castelnuovo Cilento è il primo comune ad aver optato per questa scelta, per gli altri comuni del comprensorio è prevista la sospensione della didattica in presenza, invece, fino al prossimo 7 dicembre.