Vallo: un corso tecnico pratico online per custodi e delegati alla vendita

Partirà in data 09 dicembre e prevedrà quattro incontri il nuovo corso di formazione ideato da Aiga Vallo della Lucania, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, che avrà ad oggetto la materia delle esecuzioni immobiliari, trattando tutte le fasi della custodia e della vendita dei compendi immobiliari.

Il corso, aperto ad Avvocati e Dottori Commercialisti, ma anche a praticanti e neolaureati, si terrà in modalità telematica e si propone di illustrare l’intero quadro normativo in vigore, anche alla luce delle recenti modifiche dovute alla situazione emergenziale.

“La nostra Associazione continua a cercare di fornire il giusto supporto formativo ai professionisti del nostro territorio. – dichiara l’avv. Roberto Scotti Presidente dell’Aiga –Il settore delle esecuzioni è da sempre un ambito che richiede competenza, preparazione e continuo aggiornamento. Il corso ha proprio l’obiettivo di rappresentare sia aggiornamento tecnico per i professionisti con esperienza che fondamento teorico-pratico per i giovani che si avvicinano a tale settore.”

Il corso vedrà la presenza in qualità di relatori di illustri docenti universitari e Professionisti del territorio: l’Avv. Carlo Mancuso, docente associato di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Salerno, l’Avv. De Hippolitys, l’Avv. Umberto Salerno e l’Avv. Floriana Sansone, professionisti del foro di Vallo della Lucania, aventi anni di esperienza nel settore delle esecuzioni immobiliari. Sempre in qualità di relatori interverranno i rappresentanti dell’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alla Vendita, Avv.ti Antonella Scano, Barbara Stanchi, Roberto Tartaglia e Luca Bernardini, nonché il Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, sezione di Salerno, Dott. Carmine Noschese.

Interverranno a portare i saluti istituzionali il Presidente del Tribunale Gaetano De Luca, il Presidente Nazionale AIGA Antonio De Angelis, il coordinatore area sud Avv. Felice Napolitano, il Presidente della sezione di Salerno, Avv. Anna Allegro, ed in rappresentanza della Fondazione AIGA, l’Avv. Chiara Zucchetti.

“Voglio ringraziare per la disponibilità gli illustri relatori, nonché i rappresentanti istituzionali che interverranno. Un ringraziamento particolare va all’Avv. Salerno, ed al mio direttivo: tutti insieme hanno permesso la realizzazione di tale iniziativa, che potrà ripetersi annualmente, garantendo aggiornamento professionale a tutti i partecipanti” – dichiara l’Avv. Roberto Scotti.

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, con il quale si condivide l’idea di dar lustro e formazione ai professionisti del territorio, vedrà la partecipazione del Presidente Avv. Domenico Lentini, nonche dell’Avv. Rossella Di Paola, responsabile della formazione, e degli Avv.ti Ester Sansone ed Giuseppe Amorelli. A rappresentare gli aspetti tecnici interverrà l’ing. Michele Pisani, esperto stimatore e, con una vera e propria simulazione di vendita, l’ufficio commerciale di Aste Giudiziarie spa, nella persona del dott. Vincenzo Di Stazio e del dott. Domenico Roberti.

Il corso terminerà proprio in corrispondenza del termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione nella lista triennale di custodi e delegati alla vendita, permettendo a coloro che lo frequentano di inserire nella domanda l’esperienza formativa ultimata. Le iscrizioni, aperte fino al 07.12.2020, sono possibili tramite accesso al sito www.aigavallo.com .

AIGA Vallo, inoltre, ci tiene a promuovere una lodevole iniziativa benefica sviluppata nella città di Vallo della Lucania: “Abbiamo aderito e condiviso con piacere l’idea solidale “Il cuore nel paniere”, nata per sostenere le piccole attività del territorio e garantire un’azione di beneficenza per le famiglie più in difficoltà.” Il Mercato Rurale La Rareche, sarà luogo dell’inziativa, su idea di giovani di Vallo della Lucania, con il sostegno di aziende agricole locali e patrocinio del Comune di Vallo.