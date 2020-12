Perdifumo piange don Matteo: era affetto dal covid

La comunità di Perdifumo, soltanto pochi giorni fa, si era unita in preghiera per don Matteo, il sacerdote 51enne originario della Repubblica Democratica del Congo e ospite del locale convento colpito dal covid. Per lui, purtroppo, non c’è stato nella da fare. Il virus ha avuto la meglio. Era risultato positivo la scorsa settimana e trasferito all’ospedale “Civile” di Agropoli. La notizia della morte si è diffusa velocemente in paese dove in tanti lo piangono.

Don Matteo viene definito come un uomo buono, discreto, disponibile, generoso, una persona perbene! Era arrivato a Perdifumo 2 anni fa e subito era riuscito a farsi amare da tutto.

“Se n’è andato non solo un grande uomo di Chiesa ma una persona squisita, e lo affermo senza alcuna retorica, che mancherà a tutti. Il risultato della sua missione pastorale è straordinario ed il suo ricordo rimarrà indelebile”. Questo il commento di una fedele.