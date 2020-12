L’almanacco dell’1 dicembre 2020

E’ il 336° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 30 giorni.

Santi del giorno

Sant’Eligio (Vescovo)

San Naum (Profeta)

San Proietto (Diacono e Martire)

Sant’Ansano di Siena (Martire)

Sant’Evasio (Vescovo e Martire)

Santa Fiorenza (Eremita)

Sant’Eligio è il protettore di orafi, fabbri, maniscalchi, garagisti e carrozzieri

Etimologia

Eligio, il personale riprende il latino medioevale “eligius”, che significa “scelto”, diffusosi dopo il VI secolo grazie al culto dell’omonimo martire di Noyon.

Proverbio del giorno

Per Sant’Ansano, uno sotto e uno in mano.

Oggi è

Giornata mondiale contro l’AIDS

Aforisma del giorno

Siate, mie dilettissime figliole, tutte rassegnate nelle mani di nostro Signore, donandogli il rimanente degli anni vostri, e supplicatelo sempre ad impiegarli a servirsene in quella sorte di vita che a lui piacerà. Non preoccupate il vostro cuore con vane promesse di tranquillità, di gusto e di meriti; ma presentate al vostro Sposo divino i vostri cuori tutti vuoti di ogni altro affetto ma non del suo casto amore, e supplicatelo che lo riempia puramente e semplicemente dei movimenti, dei desideri e volontà che sono del suo [amore] acciocchè il vostro cuore, come una madre perla, non concepisca che con la rugiada del cielo e non con l’acqua del mondo; e vedrete che Dio vi aiuterà e che farete assai, così nell’eleggere che nell’eseguire. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1913 – Ford introduce la catena di montaggio

1955 – Rosa Parks si ribella alla segregazione sugli autobus

Sei nato oggi?

Sei determinato, coraggioso, intraprendente e sai muoverti fra le insidie della vita con rara abilità. Nel lavoro dovrai affrontare molte battaglie ma da tutte uscirai vincente e alla fine conquisterai una posizione di grande importanza. In amore la tua generosità sarà ben presto premiata e potrai contare su una felice vita a due.

Celebrità nate in questo giorno

1935 – Woody Allen

1941 – Federico Faggin