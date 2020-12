La grande atletica torna ad Agropoli

L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore: Agropoli, dall’11 al 13 Giugno 2021, ospiterà la finale B dei Campionati di società Assoluti!

Ancora una volta, grazie all’Atletica Agropoli, la città sarà nuovamente al centro dei riflettori Nazionali avendo onori e e oneri di ospitare una delle manifestazioni più suggestive del panorama sportivo Italiano. Infatti, 24 società Italiane, dopo le fasi di qualificazioni regionali, si sfideranno sulla pista “Pietro Mennea” schierando i loro migliori atleti su tutte le 20 discipline, al fine di contendersi l’ambito titolo di Serie B.

“La verità é che non ci siamo mai fermati – esordisce Angelo Palmieri, Presidente dell’Atletica Agropoli – abbiamo continuato a lavorare sotto traccia per riportare la grande Atletica nel Cilento”.

Dopo i Campionati Italiani Junior e Promesse e gli Italiani Allievi, la Pista Pietro Mennea è pronta a far vivere nuove emozioni: “In questo sport le emozioni la fanno da protagonista. Stiamo crescendo sia sotto l’aspetto sportivo – con il secondo posto delle ragazze nella classifica delle prove multiple Nazionali – che organizzativo e questa assegnazione lo dimostra.” Prosegue a gonfie vele il connubio Sport-Turismo, con un evento che metterà, ancora una volta, Agropoli ed il Cilento sotto i riflettori dei media Nazionali: “Nei prossimi giorni la macchina organizzativa si metterà in moto – prosegue il Presidente Palmieri – per garantire ad atleti, tecnici ed accompagnatori, il massimo dell’ospitalità e per lasciare un ottimo ricordo sia della Città