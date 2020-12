Capaccio Paestum: Emanuele Sica passa in minoranza

CAPACCIO PAESTUM. Si attendeva solo la comunicazione ufficiale ed è arrivata questa sera nel corso del civico consesso capaccese: Emanuele Sica, eletto nelle fila della maggioranza, passa al gruppo misto, di cui fanno già parte Enzo Sica ed Italo Voza. La novità politica è stata resa nota attraverso un documento che il capogruppo del gruppo misto, Enzo Sica (assente al consiglio comunale), ha fatto pervenire al vicepesidente dell’assemblea, Igor Ciliberti, che lo ha letto a tutti i colleghi consiglieri.

Non si è fatta attendere la replica del sindaco Franco Alfieri che ha etichettato Emanuele Sica come un traditore. Di fatto quest’ultimo nelle scorse settimane era stato additato come il responsabile di un tentativo di “golpe” all’indirizzo di Alfieri, nel tentativo di far cadere l’amministrazione comunale.

Emanuele Sica, anche lui assente all’assemblea, era stato anche nominato presidente del consiglio comunale, carica che comunque continuerà a mantenere.