Caggiano: tenta di corrompere carabinieri, arrestato

CAGGIANO. Aveva parcheggiato la sua auto e si aggirava in una contrada di Caggiano con fare sospetto. I carabinieri lo hanno fermato e lo hanno invitato a fornire le sue generalità. Ma un uomo originario del napoletano ha prima fornito false informazioni e poi, di fronte al timore di essere sanzionato per aver violato il divieto di spostamenti tra province, ha offerto del denaro ai militari per lasciarlo andar via.

Il tentativo di corruzione non è andato in porto: al contrario l’uomo è finito in manette e successivamente è stato trasferito nel carcere di Potenza. Un comportamento, il suo, tutt’altro che furbo.

Protagonista dell’episodio un giovane avvistato in zona da alcuni residenti che hanno allertato i carabinieri. Il fatto è avvenuto in località Cangito, al confine con il comune di Polla.