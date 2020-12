Arriva la “Casa dell’acqua” anche a Magliano Vetere

MAGLIANO VETERE. Una Casa dell’acqua anche nel comune di Magliano Vetere. L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Carmine D’Alessandro, ha deciso di installare un distributore per l’erogazione pubblica di acqua microfiltrata naturale e gassata, posizionato nell’area di Magliano Vetere Capoluogo in Corso Umberto I.

L’attivazione della struttura, permetterà una notevole riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.

L’iniziativa denominata “Casa dell’acqua” garantirà la distribuzione della risorsa idrica naturale e gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata. Il moderno impianto di erogazione per la distribuzione di acqua naturale e frizzante tecnologicamente avanzato, in grado di fornire un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete del pubblico acquedotto.

L’intervento avrà la durata sperimentale di cinque anni.