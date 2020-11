Oroscopo: Acquario, l’amore vi dà la carica

Ariete – Non fatevi troppi scrupoli nel lavoro altrimenti non arriverete mai alla meta. Un amore stimolante.

Toro – Questo per voi sarà un mese di progressi professionali se sarete costanti nell’impegno. Bene l’amore

Gemelli – Controllate tutto in prima persona, anche il lavoro dei più fidati. In amore troppe ambiguità

Cancro – Dopo un periodo discontinuo vi si offriranno ottime opportunità. L’amore va coltivato.

Leone – Giornata lavorativa impegnativa: sforzatevi di coordinare al meglio gli impegni. In amore siete pigri.

Vergine – La giornata inizierà sotto i peggiori auspici ma alla fine si rivelerà proficua. Baruffa in amore.

Bilancia – Nella professione vi conviene procedere a piccoli passi. In serata farete incontri interessanti.

Scorpione – Non accontentatevi dei risultati raggiunti finora. Approccio sbagliato nei rapporti affettivi.

Sagittario – La situazione nel lavoro è in evoluzione. State in allerta. Non potete soffocare i sentimenti.

Capricorno – Nel lavoro frenate gli entusiasmi: meglio guardare con lucidità. Pericolose evasioni in amore

Acquario – La fortuna è dalla vostra parte e vi consentirà di osare di più. L’amore vi da’ la carica.

Pesci – Anche se si verificheranno imprevisti siete in grado di fronteggiarli. In amore sottovalutate i segnali