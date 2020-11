Maltempo nel Golfo di Policastro: arrivano i fondi per i comuni

Via libera dalla Regione Campania all’assegnazione di fondi per i comuni colpiti dall’ondata di maltempo dello scorso 17 novembre. Risorse sono state destinate dal Dipartimento Lavori Pubblici – Protezione Civile ai comuni costieri di Vibonati, Ispani, Santa Marina e a Torre Orsaia. Al primo dei quattro centri la cifra maggiore, proporzionate all’entità dei danni subiti, ovvero quasi 425 mila euro. Serviranno per opere di ingegneria e sistemazione degli argini del Rio Cacafava ma anche per lavori di messa in sicurezza e recupero del patrimonio pubblico.

272mila euro vanno invece al Comune di Ispani, in particolare per la frazione Capitello. Infine 250mila euro per Santa Marina e 58mila euro a Torre Orsaia.

Queste somme saranno assegnate per i primi interventi di sistemazione del territorio in attesa del riconoscimento dello stato di calamità da parte del Governo che dovrebbe garantire indennizzi anche ai privati.