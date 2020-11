Lustra: incendio in abitazione: provvidenziale l’intervento di un volontario

LUSTRA. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi nel piccolo centro cilentano. Un incendio è improvvisamente divampato all’interno di una abitazione. E’ stato un volontario antincendio della Protezione Civile, Vincenzo Lebano, ad accorgersi di quanto stava accadendo. L’uomo ha notato il fumo fuoriuscire dall’appartamento e non ha esitato a buttarsi all’interno nel tentativo di spegnerlo.

Al contempo sono stati allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che sono intervenuti sul posto e hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza la casa dove abita un anziano che in quel momento non si trovava all’interno.

Da comprendere le cause che hanno provocato il rogo, probabilmente originatosi dal camino. Registrati ingenti danni al solaio.