L’almanacco del 30 novembre 2020

E’ il 335° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 31 giorni.

Santi del giorno

Sant’Andrea (Apostolo)

San Tutwal (Abate e Vescovo)

San Cuthberto Mayne

Sant’Everardo di Stahleck (Monaco a Chumbd)

Sant’Andrea è il protettore di pescatori, pescivendoli e paralitici

Etimologia

Andrea, dal sostantivo greco “andreia” “coraggio” e dall’aggettivo “andreios”, “coraggioso”, derivati dal termine “anér-andròs” “uomo”, mutua il significato di “virile, valoroso, coraggioso”. E’ presente, specie in età ellenistica, in tutto il bacino del Mediterraneo. In molte nazioni europee il nome oggi è usato sia al maschile che al femminile.

Proverbio del giorno

Per Sant’Andrea piglia il porco per la sua (setola); se tu non lo puoi pigliare, fino a Natale lascialo andare.

Aforisma del giorno

Uno scandalo è quella cosa che metà della gente ama inventare e a cui l’altra metà ama credere. (Paul Chatfield)

Accadde Oggi

1979 – I Pink Floyd pubblicano The Wall

1982 – Esce l’album musicale più venduto di sempre

1954 – Prima persona colpita da un meteorite

Sei nato oggi?

La tua fortuna sta nel saper comprendere tutto ciò che accade e nell’adattarti con grande prontezza alle diverse situazioni. Nella tua professione difficilmente incontri ostacoli e ben presto raggiungi il successo. In amore invece devi affrontare qualche problema e ci vorrà del tempo perché tu possa riconoscere, fra le molte persone che ti adulano, chi ti ama davvero.

Celebrità nate in questo giorno

1835 – Mark Twain

1874 – Winston Churchill

1964 – Fabio Fazio

Scomparsi oggi

1935 – Fernando Pessoa

1900 – Oscar Wilde

2014 – Paolo Mosca