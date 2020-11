Emergenza covid ad Omignano: manifesto per ringraziare il sindaco

OMIGNANO. Un manifesto per le vie del paese per ringraziare il sindaco Raffaele Mondelli per quanto fatto durante questa pandemia. E’ l’iniziativa di un anonimo cittadino. “Grazie perché in questo periodo buio in cui il nemico invisibile ci ha attaccato non ti sei limitato a svolgere solo doveri di primo cittadino ma ti sei speso per noi con ammirabile spirito di abnegazione, portando avanti il meraviglioso comito di infermiere, sindaco e amico avendo un pensiero per tutti, mettendo al primo posto il bene comune”, esordisce il manifesto.

Il Comune di Omignano è stato colpito soprattutto in questa seconda fase della pandemia, quando il parroco e diversi cittadini sono risultati positivi al coronavirus. Il sindaco Mondelli che è anche un operatore sanitario, è stato vicino alla popolazione pur affrontando lui stesso un periodo di isolamento.

Ecco perché qualcuno nella sua comunità ha voluto ringraziarlo pubblicamente, al di là di quello che è il suo operato strettamente politico-amministrativo.