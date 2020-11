Covid: nuovi casi ad Agropoli e Castel San Lorenzo

“Ho ricevuto novità dall’Asl in merito a 4 nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra Città, in parte legati a precedenti catene di contatti e in parte a situazioni nuove. Nel contempo ci sono anche 5 guarigioni. Quindi gli attuali positivi sono 52, mentre i guariti, dall’inizio della seconda fase della pandemia, sono 62”.

Così il sindaco Adamo Coppola rende noti gli ultimi aggiornamenti sul fronte covid.

Un nuovo positivo è stato registrato anche a Castel San Lorenzo. Buone notizie da Prignano Cilento con 5 guariti e resta un solo positivo.

Torna covid free il Comune di Caggiano.