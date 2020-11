Agropoli: concessi locali alla Federazione Italiana della Caccia

Il Comune di Agropoli ha deciso di concedere all’Associazione Federazione Italiana della Caccia l’uso gratuito di locali comunali per continuare a svolgere e ad esercitare le attività associative.

Si tratta di quelli situati nella nuova area mercatale, la cui utilizzazione da parte dell’associazione pare non confliggere con l’eventuale utilizzo nei giorni del giovedì (giorno in cui viene organizzato il mercato settimanale).

Federazione italiana caccia: le finalità

La Federazione ha fra i propri obiettivi istituzionali quello di collaborare alla realizzazione di una moderna cultura della conservazione e dell’uso razionale delle risorse naturali, di valorizzare il ruolo della caccia, la tutela gli interessi dei soci e dei cacciatori promuovendone e coordinandone l’organizzazione; in relazione a ciò adotta tutte le necessarie iniziative con particolare riferimento alla gestione del territorio e della fauna selvatica e allo svolgimento dell’attività venatoria, nonché iniziative in campo ambientale ed ecologico, nella prevenzione e repressione del bracconaggio, nella vigilanza ambientale e delle acque interne, nella promozione delle attività ricreative, sportive, culturali, sociali, sia attraverso le proprie strutture organizzative sia promuovendo intese e collaborazioni con altre associazioni venatorie, ambientaliste e del mondo agricolo.

Gli oneri dell’associazione

L’Associazione Federazione Italiana della Caccia, presieduta da Berardi Vincenzo, provvederà a curare la manutenzione ordinaria del locale concesso nonché l’arredo completo e a renderlo disponibile per le esigenze comunali a semplice richiesta da parte dell’amministrazione comunale ed in particolare tutti i giovedì di ogni mese.

La concessione ha la durata di 1 anno, con possibilità di rinnovo.