Polla, emergenza covid: campi gratis per le società sportive

POLLA. Gli impianti sportivi della città potranno essere utilizzati gratuitamente. E’ quanto ha deciso la giunta comunale retta dal sindaco Massimo Loviso.

“Le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, tutt’ora in corso, hanno determinato la chiusura, oltre che di tutti gli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata, anche di tutte le palestre scolastiche comunali – fanno sapere da palazzo di città – l’interruzione di tutte le attività ha determinato pesanti ricadute economiche sul mondo dello sport di base e dilettantistico, compromettendo irrimediabilmente le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021″.

Tutto ciò rischia di determinare gravi conseguenze mettendo a rischio sia la ripresa delle attività che la prosecuzione dell’attività di numerose società.

Di qui la scelta dell’amministrazione comunale di Polla di scendere in campo per sostenere lo sport. L’esecutivo Loviso ha deciso di prevedere che le società sportive autorizzate all’utilizzo degli impianti sportivi potranno usufruire gratuitamente, fino al 31.12.2020, delle strutture concesse previa verifica dell’idoneità e disponibilità per tali scopi. Ovviamente le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle regole per l’emergenza covid.