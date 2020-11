Paura ad Atena Lucana, incendio in centro di accoglienza

Un incendio è divampato poco prima delle 21 ad Atena Lucana, presso il Centro di accoglienza locale. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, coordinati dal capo reparto Eugenio Siena, ha evitato il peggio. Le fiamme si sono sviluppate nel vano in cui si trovano i contatori dell’energia elettrica.

Le 44 persone che si trovavano all’interno della struttura, tra ospiti e personale, sono state evacuate ma soltanto temporaneamente e a scopo precauzionale.

Ciò per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, durate diversi minuti. La struttura è stata messa in sicurezza e non si registra alcun ferito.