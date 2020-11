Oroscopo: Capricorno, date una chance a chi vi ama

Ariete – Nella vostra attività: si presenteranno ottime occasioni. In amore ancora troppe incertezze.

Toro – Momento fortunato nel lavoro, ma non agite senza prima riflettere. Clima esaltante in amore.

Gemelli – Dovete essere pronti a fare qualche modifica al vostro piano di lavoro. In amore nulla è scontato

Cancro – Cercate di trovare la soluzione più appropriata a un problema di lavoro. Un amore altalenante.

Leone – Dimostratevi responsabili, affidabili e intraprendenti. Dite no ai compromessi in amore.

Vergine – La discontinuità nel lavoro non consente di fare una rapida carriera. Siate sinceri con chi vi ama.

Bilancia – Riuscirete a guadagnarvi con lealtà la proficua collaborazione di chi vi sta attorno nel lavoro.

Scorpione – Non scoraggiatevi per qualche insuccesso nel lavoro. In amore siete troppo volubili.

Sagittario – State salendo i gradini nella scala che porta al successo. La vita affettiva non è solida.

Capricorno – I vostri progetti di lavoro sono avviati verso una positiva conclusione. Date chance a chi vi ama

Acquario – Avrete la conferma della buona impostazione dei vostri affari. In amore perfetta sintonia.

Pesci – La forza mentale vi sarà di aiuto per fronteggiare gli impegni di lavoro. In amore nulla è scontato