L’almanacco del 28 novembre 2020

E’ il 333° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 33 giorni.

Santi del giorno

San Giacomo della Marca (Religioso e Sacerdote)

San Sostene (Discepolo di Paolo)

Santa Teodora di Rossano (Badessa)

Sant’Irenarco (Martire)

Etimologia

Teodora, risale, attraverso il latino “Theodòrus”, al greco “Theòdoros”, composto da “theòs”, “dio”, e da “dòron”, “dono”, nel significato di “dono di Dio” ed entrò presto in uso tra i primi cristiani. Oggi è personale ormai raro.

Proverbio del giorno

Il povero mantiene il ricco.

Aforisma del giorno

Alla fine, non vieni misurato per quanto intraprendi ma per quanto realizzi. (Donald Trump)

Accadde Oggi

1999 – Riapre la Basilica di Assisi restaurata

Sei nato oggi?

Sei un inguaribile ottimista, ami la vita e ti piace giocare con lei, ma, qualche volta, osi un po’ troppo. Nel lavoro devi imparare ad essere più prudente e a programmare le tue mosse. In amore il tuo entusiasmo ti porta a vivere rapporti travolgenti, ma se vuoi la stabilità, devi impegnarti più a fondo anche nelle piccole cose di ogni giorno.

Celebrità nate in questo giorno

1907 – Alberto Moravia

1925 – Umberto Veronesi

1984 – Martina Stella

Scomparsi oggi

1794 – Cesare Beccaria

1680 – Gian Lorenzo Bernini