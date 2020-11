Oroscopo: Ariete, in amore non date corpo alle ombre

Ariete – Datevi da fare per migliorare la vostra situazione. In amore non date corpo alle ombre.

Toro – Vi attendono giornate lavorative molto intense: vi daranno modo di mettere in luce le vostre qualità.

Gemelli – I progetti di lavoro vanno preparati con cura: solo così potranno realizzarsi. Allegria nei rapporti affettivi.

Cancro – Imprevisti, ma non sempre negativi, nel vostro settore professionale. Chiarezza nei sentimenti.

Leone – Nel lavoro non dovete insistere con aspirazioni irrealizzabili. Serata di incontri allegri.

Vergine – Nel lavoro finalmente coglierete i frutti di quello che avete seminato. L’amore vi sorride.

Bilancia – Per portare a termine un incarico delicato sarete costretti ad impegnarvi a fondo: era ora.

Scorpione – Non avete grossi problemi da superare oggi nel lavoro. In amore non forzate le situazioni.

Sagittario – Vi conviene intensificare gli scambi di opinioni con i collaboratori. Nuovi interessi sentimentali.

Capricorno – Nel lavoro avrete un po’ di tempo per riflettere. In amore siete troppo sospettosi

Acquario – Nei rapporti di lavoro non sempre i punti di vista coincidono. Clima idilliaco in amore.

Pesci – Nel lavoro consultatevi con qualcuno che vi dia un parere lucido e sincero. Serenità in amore.