Monteforte Cilento: efficientamento della casa comunale con fondi del Mise

Fondi del Mise per interventi di efficientamento energetico; il Comune di Monteforte Cilento, con a capo il sindaco Antonio Manzi, aveva deciso di destinare il contributo del Ministero per lo Sviluppo Economico per i lavori di efficientamento energetico della casa comunale. Il dicastero, con proprio Decreto del 02/07/2020, ha assegnato all’ Ente cilentano un contributo pari ad € 19.329,89. I fondi assegnati ai comuni, dovevano essere utilizzati per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Le risorse erano assegnate a 1.940 comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Monteforte Cilento utilizzerà i fondi del Ministero per migliorare la casa comunale con interventi di efficientamento energetico e l’amministrazione è pronto ad avviare i lavori, la cui consegna doveva avvenire entro il 15 novembre scorso.