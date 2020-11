Covid: Agropoli infermiere positivo. Ricoverato sindaco di Sassano

Un nuovo caso di contagio da covid è stato registrato oggi nella città di Sapri. Si tratta di un giovane infermiere che presta servizio presso il covid hospital di Agropoli.

Il ragazzo è asintomatico, in buone condizioni di salute e si trova attualmente in isolamento domiciliare come da protocollo.

Con questo contagio il numero degli attualmente positivi in riva alla baia sale a +17. E’ invece il primo positivo tra il personale del presidio ospedaliero agropolese.

Intanto il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, positivo al covid, è stato ricoverato all’ospedale di Polla. Lui stesso ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini attraverso una lettera: