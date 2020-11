Cluster covid a Perdifumo: oggi al via gli screening

Partono oggi gli screening disposti dal Comune di Perdifumo per contenere i contagi che si stanno registrando in paese con un cluster che interessa in particolare il Capoluogo. Tra i positivi ci sono anche un religioso e un dipendente comunale. Per questo l’Ente, nei giorni scorsi, ha disposto degli esami dedicati ai cittadini residenti e non residenti nonché ai dipendenti pubblici del Comune di Perdifumo, su base volontaria. Verranno eseguiti tamponi antigenici rapidi.

I primi 100 prenotati saranno gratis, i successivi previsti ad un prezzo ridotto in virtù di una convenzione siglata dall’Ente con un laboratorio privato.

Oggi la prima data per effettuare i test. Nel piccolo comune cilentano la situazione è vissuta con apprensione. Tra i positivi c’è anche don Matteo, il frate Jhonny Kaitharath. Il religioso, insieme ai suoi confratelli, soltanto una settimana prima era risultato negativo. Poi lunedì le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero all’ospedale “San Luca” dove è stata confermata la positività. Attualmente è intubato.