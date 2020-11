Montecorice: chiuse le scuole e l’isola ecologica

MONTECORICE. Scuole ancora chiuse ed isola ecologica vietata al pubblico. Sono queste le iniziative poste in essere dal Comune di Montecorice per contenere l’emergenza covid.

Nel centro cilentano, ad oggi, si registrano 14 contagiati e 98 persone in isolamento.

Numeri comunque notevoli per la piccola comunità.

Ecco perché il sindaco Pierpaolo Piccirilli ha deciso di rinviare il ritorno in aula degli studenti (previsto per oggi dalla Regione Campania) fino al prossimo 4 dicembre.

Non solo: l’isola ecologica di Casa del Conte sarà interdetta fino alla medesima data e resterà accessibile soltanto agli operatori della ditta che gestisce il servizio.