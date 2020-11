Maltempo a Vibonati: al via lavori nelle aree danneggiate

VIBONATI. “Questa mattina sono stati affidati i lavori di somma urgenza per il rifacimento della sponda dell’argine del lato sinistro, alla foce del torrente Cacafava”. Lo ha reso noto il Comune di Vibonati. Dopo l’ondata di maltempo si interviene sui corsi d’acqua e le aree adiacenti. Nello specifico, precisano dal comune, l’intervento consentirà di ripristinare tutti i sottoservizi e la sede stradale.

“Abbiamo, inoltre, effettuato un sopralluogo con i tecnici della Comunità Montana e nelle prossime ore saranno affidati i lavori che inizieranno il primo Dicembre, per ripristinare le briglie crollate lungo i vari torrenti del territorio”, fanno sapere da palazzo di città.

Ma questo non basterà per ripristinare tutti i danni del maltempo: sono tuttora in corso i lavori di sistemazione della frana in via Roma (zona Scarpone) e in altre zone dove pure si sono resi necessari lavori.