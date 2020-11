Agropoli: in giro nonostante il covid, denunciato

AGROPOLI. Positivo al covid viola la quarantena. E’ successo ad Agropoli. Protagonista dell’episodio un 40enne del posto che è stato avvistato in giro per la città nonostante dovesse essere in isolamento domiciliare, così come disposto dall’Asl.

Il fatto è stato accertato ieri mattina dagli uomini della polizia municipale, guidati dal comandante Sergio Cauceglia. Gli stessi hanno sottoposto l’uomo ad un controllo, sollecitato dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

L’uomo, stando alle ricostruzioni, avrebbe frequentato diversi luoghi.

Gli agenti, hanno accertato la violazione e così l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Per chi non rispetta la quarantena imposta dalle autorità sanitarie scattano delle sanzioni molto severe che possono prevedere l’arresto fino a 18 mesi a cui si aggiunge la multa fino ad un massimo di 5.000. Una sanzione stabilita dal decreto Io resto a casa e commisurata alla gravità del fatto, dato che chi esce di casa violando l’isolamento mette in pericolo gli altri cittadini.

Inoltre, se le Autorità competenti ritengono che il fatto costituisca un delitto colposo contro la salute pubblica, le sanzioni e le responsabilità per chi viola la quarantena aumentano.