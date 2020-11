Sanza, due giovani arrestati per estorsione

Accusati di estorsione e arrestati due giovani di Sanza. I due avrebbero estorto 250 euro ad un ragazzo del posto al quale pare che uno dei due fornisse anche degli stupefacenti.

La vittima, per i due arrestati era la causa dei ripetuti controlli effettuati dai carabinieri nei confronti di chi gli forniva la droga.

Per questo motivo lo scorso 7 novembre uno di loro, in compagnia di un altro ragazzo lo avrebbe costretto a recarsi presso il cimitero di Buonabitacolo e a consegnare 250 euro come risarcimento.

Il ragazzo ha così deciso di sporgere denuncia. Al termine dell’attività investigativa per i due è scattato l’arresto.