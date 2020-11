Covid: a Sassano uno sportello per l’assistenza ai cittadini

Il Comune di Sassano ha istituito lo sportello “Info Covid” dedicato ai cittadini bisognosi di assistenza in questo frangente di emergenza pandemica.

“Info Covid” si esplica attraverso un numero telefonico dedicato, per una pronta assistenza rivolta ai cittadini che si trovino in difficoltà e che abbiano bisogno di essere assistiti anche domiciliarmente nei fabbisogni quotidiani.

É un nuovo servizio comunale completamente gratuito che viene assicurato dall’Ufficio Servizi Sociali. É dedicato in particolar modo agli over 65, a coloro che vivono da soli e a quanti attraversino un periodo di difficoltà socio-economica.

Il numero di “Info Covid” é 0975 78809 ed é attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 ‪alle ore 12,30‬.

Nello specifico, l’assistenza consiste nell’effettuare piccole commissioni quale ad esempio acquisti di generi alimentari e di farmaci o prescrizione degli stessi con la consegna presso il domicilio del cittadino. Ed ancora il pagamento di utenze e di altre incombenze presso gli sportelli postali o bancari, etc.

L’iniziativa è posta in essere in collaborazione con il COC (centro operativo comunale) e con il supporto operativo delle associazioni di volontariato ANPAS ed Orchidea nonché con le farmacie Borgia e Trotta.

“Vogliamo offrire assistenza alle persone maggiormente a rischio – dichiara il vice sindaco Gianfranco Russo – in modo da creare una rete di servizi e di supporto a favore di tutti i cittadini sassanesi che in questo momento stanno affrontando un momento di difficoltà. In tale maniera – conclude Russo – si spera che nessuno si senta abbandonato nell’emergenza”.