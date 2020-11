Agropoli: trovato in possesso d’hashish, assolto 32enne

Finisce il procedimento giudiziario per B.M., di 32 anni, originario di Agropoli: era stato rinviato a giudizio nel 2014 con l’accusa di detenzione di circa 20 grammi di hashish con finalità di spaccio.

Il giovane era stato fermato dai Carabinieri, essendo in possesso del quantitativo di droga.

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha assolto l’imputato, difeso dall’Avv. Nicola Suadoni.

Nel corso del processo, infatti, non è stata fornita la prova di un’effettiva finalità di spaccio del quantitativo di droga dallo stesso posseduto. Per questo per il 32enne sono cadute le accuse.