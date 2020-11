Ad Agropoli il muretto solidale per aiutare gli amici a 4 zampe

AGROPOLI. Un muretto solidale per aiutare gli amici a 4 zampe E’ l’iniziativa lanciata ad Agropoli.

Il muro in questione si trova in via Taverne, lungo le sponde del fiume Testene, nel luogo che è diventato simbolo del progetto “Genesi” finalizzato a rilanciare il corso d’acqua ricreandone la flora e la fauna.

Il funzionamento dell’iniziativa è molto semplice: è possibile lasciare alimenti per cani o gatti sul muretto, questi verranno utilizzati per gli animali in difficoltà. “Chi ha mette, chi non ha prende”, dice Gerardo Scotti, promotore dell’iniziativa.

Il cibo viene recuperato da aziende e negozi che mettono a disposizione pacchi alla scadenza oppure scaduto da poco ma perfettamente conservato quindi ancora utilizzabile. Altro ancora viene donato da persone che decidono di acquistare dei pacchi e darli in beneficenza. In pochi giorni l’iniziativa ha già riscosso successo.