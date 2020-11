Vallo: locali comunali al Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Aloia, ha scelto di concedere, in comodato d’uso gratuito, al Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti, una parte dell’immobile denominato “Parco della Musica” sito alla via Badolato, rientrante nel patrimonio disponibile comunale ed attualmente non utilizzata.

I locali sono ritenuti idonei alla funzione convenuta tra le parti, che è quella di ospitare le aule didattiche del centro Provinciale per gli Adulti.



La concessione ha la durata necessaria per lo svolgimento delle attività dell’anno scolastico 2020/2021, salvo proroga.

L’Ente pertanto, ha accolto la richiesta presentata dal Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti, volta ad ottenere la disponibilità di ambienti idonei a soddisfare le esigenze didattiche, in quanto gli spazi precedentemente utilizzati ed ubicati all’interno del Palazzo della Cultura e della scuola secondaria di primo grado “A. Torre”, per dimensione, non garantiscono il distanziamento sociale da garantire in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

In questo modo, l’amministrazione comunale, garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche dell’ex CTP, sede associata di Vallo della Lucania, onde evitare l’interruzione di pubblico servizio.