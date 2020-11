Santa Marina, Maltempo: al via richieste per risarcimento danni

Da oggi, lunedì 23, sarà possibile ritirare il modello in formato cartaceo per le domande di risarcimento per i danni del maltempo del 17 novembre presso le sedi comunali di Santa Marina e Policastro Bussentino. Lo ha reso noto il sindaco Giovanni Fortunato.

“Nell’esprimere continua ed assidua solidarietà a tutte le persone che in questo evento calamitoso hanno visto svanire in pochi attimi molti dei sacrifici della loro vita, comunico che è stato pubblicato ed è ora scaricabile dal sito del comune di Santa Marina il modello di richiesta risarcimento danni, disponibile anche presso le sedi comunali”, comunica Fortunato.

Inoltre, per tutti coloro che necessitano di un aiuto nella compilazione dello stesso, rimane a disposizione l’Ufficio Tecnico Comunale nella sede di Santa Marina o raggiungibile via telefono al numero 0974989005.