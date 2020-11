Covid, 5 casi ad Agropoli

Nuovi contagi ad Agropoli, dopo 48 ore senza nuove positività. Lo ha reso noto l’Asl Salerno. Sono 5 i nuovi contagiati e solo un caso rientra in una catena di contatto del passato. Ci sono anche 2 guariti. Quindi salgono a 48 i casi positivi attuali. Sono invece 49 i guariti e purtroppo 2 i deceduti dall’inizio della seconda fase della pandemia. L’ultimo, Carlo Castaldo, aveva solo 34 anni.

Intanto l’associazione cacciatori del Cilento ha donato un sanificatore all’ospedale civile di Agropoli.

Newspaper (Cacciatori Cilento donano dispositivo sanificazione a ospedale Agropoli)

«I cacciatori cilentani dal grande cuore, capaci di fatti concreti. Sempre più volte la società guarda i cacciatori come persone senza sensibilità che godono nell’abbattimento del selvatici, ebbene mai immagine fu più falsa. I cacciatori sono, invece, sempre di più attori, custodi e animatori di una parte di mondo, quello rurale, in cui c’è bisogno della loro presenza come c’è bisogno dell’aria per respirare. Il mondo della caccia è fatto di cose semplici e concrete e non chiacchiere e proclami», fanno sapere.