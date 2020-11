Campania: riaprono le scuole

E’ di questi minuti la decisione dell’Unità di Crisi Regionale sulla ripresa, dopodomani 25 Novembre, delle attività didattiche in presenza. Il provvedimento riguarderà la scuola dell’infanzia (asili nidi compresi) e le prime classi della scuola primaria.

Tuttavia non in tutti i comuni si tornerà in aula: molti hanno deciso di far slittare le lezioni in presenza ulteriormente.

Per diversi studenti, quindi, se ne riparlerà dopo il 3 dicembre. Nei prossimi giorni la Regione valuterà se permettere le lezioni in presenza anche per altre classi.

Tra i comuni che hanno disposto il rinvio delle lezioni ci sono Felitto, Futani, Lustra, Vallo della Lucania, Caselle in Pittari Buonabitacolo, Castelnuovo Cilento, Sala Consilina, Ogliastro Cilento, Cannalonga, Montano Antilia, Postiglione, Sicignano degli Alburni.