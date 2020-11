Cilento: altri comuni rinviano il ritorno a scuola: oggi la decisione della Regione

Altri 2 comuni hanno scelto di rinviare il ritorno a scuola, si tratta di Vallo della Lucania, Sicignano degli Alburni e Caselle in Pittari che hanno disposto, con apposita ordinanza, il rinvio del rientro in classe fino al prossimo 3 dicembre. A Futani sospensione a tempo indeterminato. Un provvedimento che segue quello di altri amministratori che nei giorni scorsi avevano scelto di ritardare il ritorno in aula degli studenti. Ogliastro Cilento ha addirittura rinviato il suonodella campanella di due settimane.

Inizialmente la regione Campania aveva fissato la ripartenza delle lezioni in presenza per il 24 di novembre, ma lo stesso Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel suo ultimo intervento di venerdì, ha chiarito che probabilmente il ritorno in aula slitterà.

È prevista per oggi la decisione, di concerto tra istituzioni politiche e Unità di Crisi regionale. Con ogni probabilità, quindi, il ritorno in aula sarà ulteriormente rinviato e si proseguirà con la didattica a distanza.