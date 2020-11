Alluvione a Policastro, Centro Ebner in campo per salvare patrimonio librario

SANTA MARINA. Continua il lavoro di soccorritori e volontari per ripulire abitazioni e garage da acqua e fango dopo l’ondata di maltempo dello scorso 17 novembre. Famiglie intere hanno visto andare in frantumi i sacrifici di una vita. Tra gli oggetti che si è provato a salvare da acqua e fango ci sono anche libri, alcuni antichi. Per salvare proprio il patrimonio librario è intervenuto anche il Centro Studi Pietro Ebner che ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione i propri locali per conservare temporaneamente materiale archivistico e librario.

Intanto sono state fornite alcune informazioni per il trattamento dei volumi, qualora risultino danneggiati:

evitare assolutamente di porre i libri direttamente al sole; se possibile meglio un locale ventilato;

porre i libri preferibilmente in piedi, aperti a ventagli, e se possibile intervallato ad ogni foglio un tovagliolo di carta o di Scottex da eliminare dopo aver assorbito acqua.

appena asciutti utilizzare i pennelli morbidi grandi puliti (anche quelli cosmetici per il fard) e spazzolare via lo sporco;

si può utilizzare un asciugacapelli Ma a freddo e a bassa velocità onde evitare traumi.

“Sono operazioni che dovrebbe svolgere personale specialistico ma in via di urgenza ognuno provveda come può – spiega Giuseppe Di Vietri, del centro studi Pietro Ebner – Se vi sono libri antichi, pergamene e fotografie meglio chiedere subito ulteriori consigli specialistici”.